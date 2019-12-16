В бюджете нет средств на погашение "долга Януковича" - Минфин

После бегства из Украины в 2014 Янукович живет в России. ФОТО: EPA

В бюджете на 2020 год не заложили средств на погашение так называемого кредита президента-беглеца Виктора Януковича на 3 миллиарда долларов и начисленных по нему санкций на 1,5 миллиарда долларов. Потому что Министерство финансов рассчитывает на выигрыш суда по иску России в Лондоне.

Об этом на пресс-конференции заявила директор департамента долговой политики Минфина Полина Яровая, передает УНИАН.

"Наш базовый кейс, мы в этом суде выиграем. Поэтому, соответственно, никакие средства в бюджет мы не закладывали", - сказала она.

В ближайшее время решение не ждут, кейс будут рассматривать минимум полгода.

Высокий суд Лондона начал рассматривать иск России против Украины по еврооблигациям Украины на 3 миллиарда долларов в январе 2016 года. С 2018 года его рассматривают заново по полноценной процедуре. Украина называет эту сумму "взяткой" России за отказ от евроинтеграции, Россия - настаивает на ее погашении. Речь идет о том, что 20 декабря 2013 Россия выкупила облигации правительства Украины на сумму $ 3 млрд, долг который и стал впоследствии известным как "долг Януковича".