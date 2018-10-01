В БПП сомневаются в проекте госбюджета Гройсмана

Фото: ТСН

Верховная Рада может отклонить предложенный Кабинетом министров проект государственного бюджета на 2019 год.

Такое мнение высказал нардеп от БПП и член оборонного комитета Иван Винник после встречи фракции президента с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Сегодня государственный оборонный заказ в части госгарантий не выполнен на 7 миллиардов гривен, что составляет 30 процентов от общей суммы расходов... Не решен вопрос с поднятием денежного обеспечения украинскому военному. Оно составляет чуть больше 7 тысяч гривен. Это не соответствует современным реалиям... Комитет предлагал решить вопрос поднятием до 11500 гривен минимальной зарплаты [военным]. Мы не видим этих расчетов в проекте бюджета. Надо минимум 15 миллиардов гривен дополнительных... Учитывая позицию правительства, денег нет... Такой бюджет имеет достаточно сомнительные перспективы принятия", - сказал Винник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко с Гройсманом закладывают финансовую мину преемникам

14 сентября премьер-министр Владимир Гройсман презентовал наработанный правительством проект государственного бюджета на 2019 год. Он предусматривает рост ВВП на 3%, повышение цен на 7,4%. Минимальная зарплата увеличится с 3723 до 4170 грн.