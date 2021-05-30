В Беларуси рассказали, что будет с их послом в Украине

Минск также посетовал на отсутствие диалога с Киевом после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста оппозиционера Романа Протасевича. Фото: БЕЛТА

Беларусь не намерена отзывать своего посла из Украины в одностороннем порядке, чтобы не обострять отношения. Минск также пожаловался на отсутствие диалога с Киевом после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста оппозиционера Романа Протасевича.

Об этом в интервью газете "Коммерсант" сообщил глава МИД Беларуси Александр Миридонов.

"Мы не намерены инициативно предпринимать никаких шагов, которые могли бы привести к обострению. Или к большей напряженности в наших отношениях", - сказал Миридонов.

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Отвечая на вопрос о том, пытался ли он связаться со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, министр иностранных дел Беларуси посетовал, что украинская сторона приняла решение ограничить политические контакты.

26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.