В Беларуси рассказали, что будет с их послом в Украине

Беларусь не намерена отзывать своего посла из Украины в одностороннем порядке, чтобы не обострять отношения. Минск также пожаловался на отсутствие диалога с Киевом после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста оппозиционера Романа Протасевича.
Об этом в интервью газете "Коммерсант" сообщил глава МИД Беларуси Александр Миридонов.
"Мы не намерены инициативно предпринимать никаких шагов, которые могли бы привести к обострению. Или к большей напряженности в наших отношениях", - сказал Миридонов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусские санкции. Кулеба пообещал помощь украинским компаниям
Отвечая на вопрос о том, пытался ли он связаться со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, министр иностранных дел Беларуси посетовал, что украинская сторона приняла решение ограничить политические контакты.
26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.
Комментарии