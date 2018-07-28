В Армении арестовали бывшего президента

Арестовали Кочаряна. Фото: Голос

Ереванский суд арестовал на два месяца второго президента Армении (март 1998 - апрель 2008 года) Роберта Кочаряна, которого обвиняют в причастности к свержению конституционного строя.

Экс-президент был арестован по делу о применении насилия при разгоне массовых демонстраций протеста против итогов выборов в стране в 2008 году, пишет ВВС.

В свою очередь, Кочарян утверждает, что его дело сфабриковано и инициирована, чтобы не допустить его на ближайшие выборы в Армении.

Кочарян считает его арест местью со стороны нового премьер-министра Никола Пашиняна, который пришел к власти весной 2018 после многотысячных митингов протеста против того, что бывший лидер Армении Серж Саргсян решил остаться во власти в качестве премьера после окончания президентского срока.

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Президент Армении избирается Национальным Собранием сроком на семь лет. Единственным кандидатом на выборах 2018 был Армен Саркисян, который и стал главой Республики Армения.