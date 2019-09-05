В Антикоррупционный суд хлынет более 3 тыс. дел

Антикоррупционный суд возглавляет Елена Тарасевич. Фото: ukranews.com

Высший антикоррупционный суд получит от местных судов более 3 тыс. уголовных производств.

Об этом на открытии суда в четверг сообщила его председатель Елена Танасевич, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Из них только 190 - это те, по которым досудебное расследование завершало Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сказала чиновник.

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К компетенции суда отнесены 22 состава преступлений при условии, что они совершены специальным субъектом, и размер ущерба превышает 500 тыс. грн.

В нем будут 6 следственных судей, 7 коллегий в первой инстанции и 4 коллегии - в апелляционной палате.

Танасевич поблагодарила за поддержку и помощь Офису президента Украины, послу США, европейской и международной общественности.

5 сентября начал работу Высший антикоррупционный суд. В прошлом году в июне Верховная Рада приняла закон о его работе. В апреле назначили 38 судей суда и они приняли присягу.