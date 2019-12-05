В Альпах нашли российских шпионов

В АЛьпах завелись росийские шпионы. Фото: mapme.club

В течение многих лет 15 шпионов из России использовали французские Альпы в качестве базы для операций по всей Европе.

Агенты, базировались на востоке Франции, принадлежали к элитному подразделению российской военной разведывательной службы ГРУ. Именно это подразделение виновно в убийствах по заказу и саботажах в Европе между 2014 и 2018 годах, сообщили в "Европейской правде" со ссылкой на французскую газету "Le Monde ".

Так, один из шпионов подразделения причастен к попытке покушения на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипача и его дочь Юлию.

Список шпионов, которые принадлежат к этому подразделению, составили после "охоты" английский, французских и швейцарских спецслужб. Они выяснили, что агенты ГРУ регулярно останавливались в одном и том же районе - Верхней Савойе в таких городах, как Аннмасс, Эвьян и Шамони, а также в более изолированных местах.

Кроме этого, они останавливались в Руасси, Лионе и Ницце, Каннах и не раз в Женеве, где арендовали машины, чтобы добраться до Верхней Савойи.

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Историки установили персону 4-го советского шпиона, который передал секреты изготовления ядерного оружия СССР. Им был человек по имени Оскар Себорер. Традиционно обвиняли 3-х шпионов: Дэвида Грингласса, Клауса Фукса и Теодора Холла, но Оскара удалось разоблачить недавно. Известно, что имел кодовое имя "Годсенд" и работал в национальной лаборатории в Лос-Аламосс в Нью-Мехико, где и разработали известные атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк", сообщает The Sun.