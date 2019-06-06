В Администрации президента пояснили условии снятия экономической блокады с Донбасса

У Зеленского объяснили о снятии блокады с Донбасса. Фото: ТСН

Снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса могут только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации, которую провели пророссийские боевики.

Такие договоренности должны происходить исключительно "в формате двустороннего движения", заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, сообщает 24 канал.

Ограничения могут снять только в ответ на постепенное возвращение в украинское правовое поле. Мендель подчеркнула, что вопрос снятия блокады подняли российская сторона и главари боевиков временно оккупированных территорий.

В связи с чем президент Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвратности в украинское правовое поле, в соответствии с Минскими договоренностей, - пояснила пресс-секретарь Зеленского.

Кроме того, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил провести аудит "национализированных" боевиками предприятий. Что не все владельцы захотят их возвращать из-за плохого состояния. Однако решение о возвращении этих предприятий в украинскую экономику, по словам Кучмы, нужно только после международного аудита.

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Блокада ОРДЛО - мероприятия, направленные на временное полное прекращение транспортного сообщения между Украиной и временно оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей.