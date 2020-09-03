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четверг, 03 сентября 2020 01:33

В 2014 году Лукашенко хотел создать союз Украины и Беларуси и стать его президентом - Туск

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В 2014 году Лукашенко хотел создать союз Украины и Беларуси и стать его президентом - Туск
Туск рассказал о планах Лукашенко в 2014 году. Фото: Лига

Бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск рассказал, что Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, в 2014 году предлагал создать украино-белорусский союз с собой во главе.

"Помню, я не говорил об этом раньше, так сложилось, когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом, Россией и Украиной в те наиболее жаркие дни кризиса в Украине. Лукашенко мне тогда позвонил, я был еще премьер-министром и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств", - рассказал глава ЕНП в интервью польскому порталу Onet

Такое предложение прозвучало весной 2014 года.

По словам Туска, Лукашенко тогда намекал, что это единственный способ остановить Россию в ее агрессивных намерениях.

"Не из-за заботы об Украине, а из-за страха потерять власть. Все тогда боялись, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которого могла стать не только Украина, но и Беларусь. И это могло означать и его конец ", - отметил Туск.

"Лукашенко был, есть и будет всегда на своей стороне. Скорее всего, он тогда прощупывал, насколько широкое поле для его игры. Но надо признать, что в украинском деле он сыграл в любом случае положительную роль, независимо от того, какими были его мотивы ", - добавил он.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что революция 2014 года в Украине отличается от протестов 2020-го в Беларуси тем, что украинцы вышли на Майдан за западный вектор развития страны. В Беларуси такого выбора пока не видно.

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