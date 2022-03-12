В 14 регионах Украины возобновят учебный процесс

В регионах, где безопасно, на следующей неделе возобновят учебу в школах. Фото: ua.news

Боевые действия в отдельных регионах Украины продолжаются.

Главная задача сейчас – сохранить жизнь и здоровье каждого украинца. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Образовательный процесс мы должны запустить хотя бы в тех регионах, где ситуация с безопасностью это позволяет. С понедельника должны начаться в 14 областях. Остальные принимают решения относительно дальнейших действий в образовательном процессе", - отметил министр.

В части регионов сохраняется угрожающая ситуация, по нескольку раз в день объявляется воздушная тревога. В связи с этим Министерство образования и науки рекомендует либо временное прекращение образовательного процесса, либо организацию образовательного процесса по дистанционной или смешанной форме обучения, по согласованию с военно-гражданскими администрациями.

"С согласия одного из родителей, дети, которые переместились в другие регионы, могут продолжить обучение в школе по месту временного проживания, в любом формате", - добавил Шкарлет.

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С понедельника, 14 марта, состоится презентация Всеукраинского расписания онлайн, это интерактивное расписание, содержащее полный курс учебных материалов по разным ресурсам.

"Мы наработали некоторый алгоритм по ВНО и ГНА. Мы приняли решение об одноразовом изменении алгоритма поступления в университеты и составлении государственной итоговой аттестации. Речь идет исключительно о 2022 году. Сейчас мы разрабатываем алгоритм поступления в этом году. С целью предотвращения любых проявлений коррупции, никаких экзаменов в заведениях высшего образования не предусматривается", - сказал министр по ГНА и ЗНО 11 классов.

Предложения уже обнародованы в законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде под номером 7132.

Россия в 4.00 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 25 февраля МОН рекомендовало приостановить учебный процесс и объявить двухнедельные каникулы.