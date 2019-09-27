"Юзик" устроил жену на работу в Раде

Бывший актер "Квартала 95" и народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков взял себе в помощники жену.
Об этом сообщает "Радіо Свобода"
Татьяна Корявченкова работает у него на общественных началах. По образованию она экономист.
В браке с депутатом находится с 2004 года. У супругов трое детей.
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Депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа", в прошлом телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, имеет среди помощников модель 22-летнюю Марьяну Михолап.
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