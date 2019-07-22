Юзик с "Квартала 95" будет народным депутатом. Результаты голосования

Украинский комик студии "Квартал 95" Юрий Корявченков, более известный как Юзик, победил на выборах по округу №33 в Кривом Роге.

О победе объявили на сайте Центризбиркома.

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За Корявченкова проголосовало 60,93% избирателей (более 41 тыс. человек) по результатам обработки 93,31% протоколов.

2-е место занял Вадим Виншель от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Он набрал лишь 7,77% (более 5,2 тыс. голосов).

3-й стала Ольга Бабенко из "Батькивщины" с результатом 6,51% (приблизительно 4,4 тыс. голосов).

Автор: www.cvk.gov.ua Юрий Корявченков победил на выборах по 33 округу

За депутата Верховной Рады Надежду Савченко проголосовали 8 человек. Она пыталась переизбираться в парламент по одномандатному округу в Донецкой области.