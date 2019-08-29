Юзик и Рабинович: объявили руководителей и заместителей фракций

В Раде будет работать 5 фракций и одна депутатская группа. ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков, который временно председательствует в президиуме, объявил председателей и заместителей фракций Верховной Рады 9-го созыва.

В Раде будут работать 5 фракций и одна депутатская группа.

Руководителем фракции "Слуги народа" на 254 депутата стал Давид Арахамия, его первым заместителем - экс-глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко. Заместителями Арахамия стали Вадим Струневич, експертка партии по антикоррупционным вопросам Галина Янченко, Максим Ткаченко, Роман Мулик, Евгения Кравчук, Юрий Кисиль, Юрий Мисягин, Артем Культенко, Ольга Савченко, Дмитрий Солончук, Павел Сушко, Павел Халимон, Юрий Корявченков, Елена Шуляк, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко.

Сопредседателями фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" на 44 депутата стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Председателем фракции "Батькивщины" на 25 депутатов стала лидер партии Юлия Тимошенко. Ее заместителем - Сергей Соболев.

Сопредседателями фракции ЕС на 27 депутатов стали Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

Председатель фракции "Голоса" на 17 депутатов стал бывший журналист Сергей Рахманин, его заместителем - Ярослав Железняк.

Сопредседателями депутатской группы "За будущее" на 23 нардепа стали Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

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Верховная Рада ІХ созыва собралась на первое пленарное заседание. Работу избранники начали с задержкой - в 13:17. В зале зарегистрировались 405 народных депутатов. В президиуме председательствует руководитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков.