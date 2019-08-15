"Уже увидел изменения" - глава посольства США о работе Зеленского

"Есть очевидное стремление новой власти восстановить мост в Станице Луганской", - Тейлор. ФОТО: Офис президента

Глава посольства США в Украине Уильям Тейлор заявил, что уже увидел изменения на Донбассе при президентстве Владимира Зеленского - и они положительные.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Положительными примерами Тейлор называет изменение подхода в отношении к украинцам на оккупированных территориях и "хлебное перемирие", введенное с 21 июня вдоль всей линии фронта.

"Я уже посетил несколько пунктов пересечения - один на границе с Крымом, другой - в Луганской области. В обоих случаях представителей новой власти, которые были вместе со мной, интересовало, как сделать пересечение этой линии проще для украинцев, живущих по обе ее стороны. Потому что это - очень непросто для многих даже физически. К примеру, на крымском пункте мы были в жаркий день, а пожилые люди, матери с колясками, маленькие дети - все должны были идти под солнцем километр или полтора. И по всем представителям новой команды, которые туда приехали, я видел, что их это беспокоит. Они искали Как облегчить бремя для этих людей. Конечно, никто не хочет хранить эту границу, да это и не граница вообще: Крым - это Украина, и Херсонская область - это также Украина. И люди ездят туда и обратно! И надо сделать, чтобы это не было так обременительно", - сказал дипломат.

"То же самое я увидел на разрушенном мосту в Станице Луганской. Есть очевидное стремление новой власти восстановить этот мост, а для этого надо отвести войска, провести разминирование".

По мнению Тейлора, Зеленский пытается сохранить перемирие на Донбассе, несмотря на гибель 4-х пехотинцев вблизи Павлополя.

"Это нападение могло положить конец перемирию - но Зеленский считает, что надо его сохранять и дальше".

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После гибели 4 морских пехотинцев возле Павлополя президент Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину. "Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал:" Это нас не приближает к миру. Очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей ", - сказал президент на брифинге.