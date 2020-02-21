Уже известно, кто "слил" дела Майдана - Рябошапка

Рябошапка заявил, что знает, кто мог "слить" дела Майдана. Фото: Корреспондент

В Офисе генпрокурора знают, кто мог "слить" материалы следствия по расследованию дел Евромайдана, в частности, о допросах свидетелей, проведенных недавно.

"Что касается утечки информации, которая состоялась, то она состоялась собственно... мы подозреваем, что это тот человек, который работал не при мне, а работал при Горбатюке. Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование, есть уголовное производство. Это не были потерянные материалы. Это были скопированные материалы. И, очевидно, что мы это расследование доведем до логического завершения и привлечем виновных к ответственности", - в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде предлагают заслушать текущее состояние дел Майдана

Напомним, в начале ноября 2019 года стало известно, что из Генеральной прокуратуры исчезли два тома дела одного из уголовных производств по делу расстрелов сотрудников милиции во время Евромайдана.