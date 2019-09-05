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четверг, 05 сентября 2019 15:12

Увольнение Кличко: у Вакарчука раскритиковали Зеленского

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Увольнение Кличко: у Вакарчука раскритиковали Зеленского
Президент хочет чрезмерно влиять на местное самоуправление, говорят в партии Вакарчука. Фото: УНІАН

В партии "Голос" Святослава Вакарчука считают, что назначение отдельного председателя Киевской городской государственной администрации ослабит роль мэра. Об этом заявили в политсиле в четверг.

"Это не только ослабит роль избранного киевлянами мэра, но и даст президенту возможность чрезмерно влиять на местное самоуправление в столице", - заявили в партии.

Также в "Голосе" заявили, что готовят законопроект, чтобы законодательно закрепить единство должностей избранного городского головы и председателя городской государственной администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Офис президента начал наступление на местное самоуправление

Офис президента добивался увольнения Виталия Кличко с конца июля. Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал причиной увольнения связь Кличко с Вадимом Столаром. Его связывают с застройническими схемами в столице.

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