Увольнение Холодницкого связали с делом "Привата" и Ермаком

Ермак представляет Венедиктову в Офисе генпрокурора, 17 марта. Фото: gp.gov.ua

Специализированную антикоррупционную прокуратуру хотят превратить в филиал Офиса президента. Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат от "Голос", первый заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

"Холодницкого вытеснили из САП. Более месяца назад была позиция генерального прокурора Венедиктовой, что САП не справляется со своими полномочиями. После того случилось еще несколько словесных перепалок. И тогда уже Холодницкий заявил - уйдет, когда закончится срок, или когда сам захочет. Наверное, нашлись дополнительные мотивации, чтобы он захотел сам.

Ходят слухи о трудоустройстве в Офисе президента, активное движение по делу о прослушивании в его кабинете.

Холодницкий должен работать руководителем САП до конца ноября. А дальше - исполняющим обязанности до момента назначения нового руководителя. Эта должность имеет наиболее полный доступ к делам НАБУ. Которые составляют существенный интерес для ОП и любого руководителя исполнительной власти. Особенно в таких чувствительных делах, как "Привата".

Офис генерального прокурора постоянно пытается получить доступ к этой информации. Сначала пошел путем инициирования увольнения Артема Сытника. А после того, как эти планы провалились под давлением в первую очередь международных партнеров - нашли другое звено в цепи. И нажали на Холодницкого.

Сейчас активно, семимильными шагами пытаются создать комиссию, которая должна отобрать его преемника. И поскольку Офис генпрокурора фактически заставили делегировать очень неплохих представителях (Романа Куйбиду, Драго Коса, который работал в Антикоррупционной инициативе от ЕС), под Верховную Раду пытаются провести 100% лояльных к Офису Венедиктовой-Ермака людей. И таким образом имея своего антикоррупционного прокурора, получить доступ к материалам НАБУ. Чтобы дело "Привата" слить.

Допускаем - олигарх Коломойский имеет связи в ОП. Ему для усиления защиты в международных судах надо фактически узнать: а какими свидетелями, фактами уже владеет НАБУ. Через САП это сделать легче. НАБУ, идя на любые следственные действия, нужно получить разрешение прокурора и следственного судьи. Должен отчитываться процессуальном руководителю о ходе дела. И здесь можно в нужный момент вмешаться и развалить дело.

Например, последний случай с обвинением касательно Бахматюка. Венедиктова, не дождавшись апелляции в Высшем антикоррупционном суде, поручила закрыть дела против него. САП подала апелляцию. Если бы на месте Холодницкого был лояльный к Венедиктовой, ОП человек, то дело Бахматюка уже бы закрыли. А этого достаточно, чтобы арестованные активы разморозить, продать и вывести. А когда дело снова восстанавливают, это уже не дает возможности качественно возместить нанесенный государству ущерб", - говорит парламентарий.

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САП и НАБУ действуют, как независимые органы, говорит Юрчишин.

"Не сливают системно дела, как это делалось, когда следствие было в Генеральной прокуратуры. Открывают дела, как по представителям большинства так и оппозиции. Уже год работает Антикоррупционный суд, есть приговоры с тюремными сроками. Есть и оправдание, что вполне нормально. Динамика будет все лучше, если сохраним режим независимости этих структур.

Если на антикоррупционного прокурора поставят Говду или Татарова (заместитель руководителя ОП. - Gazeta.ua), тогда получим еще один филиал Офиса президента со всеми преследованиями политических оппонентов. Но например не расследование дела, которое касается брата Ермака", - резюмирует нардеп.

21 августа председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Он проработал в должности более 4 лет.