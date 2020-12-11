Уволили заместителя Денисовой, который избил охранника ресторана

Лисянского уволили после служебной проверки. Фото: "Диалог"

Уволили представителя уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского.

Он избил охранника в ресторане отеля "Монарх" в Святогорске Донецкой области, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Telegram.

Чиновника уволили после служебной проверки.

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"Проведена служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск. С сегодняшнего дня он освобожден от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский избил охранника одного из ресторанов Святогорска Донецкой области. Ситуация произошла 5 декабря. Охранник сказал, что в карантин ресторан работает до 22:00. Лисянский набросился на охранника, сообщил политолог Михаил Чаплыга.