Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ

Бывший председатель КСУ Александр Тупицкий объявил о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины 12 апреля 2021 года.

Ранее президент Владимир Зеленский уволил его. На Facebook-странице суда опубликовали документ.

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В нем указывается, что это распоряжение председателя КС. Тупицкий указал, что заседание созывают для рассмотрения вопроса об освобождении от должности судей Конституционного суда Касминина и Тупицкого в связи с указом президента от 27 марта.

Автор: КСУ Тупицкий опубликовал свое распоряжение

Председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и судью Александра Касминина не пустили в помещение КС работники госохраны 29 марта. Владимир Зеленский 27 марта отменил указы експрезидента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Косминина судьями КСУ.