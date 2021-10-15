Утвердили План обороны Украины

СНБО утвердил План обороны Украины. Фото: РБК

Совет национальной безопасности и обороны утвердил План обороны Украины. Работа над ним велась в течение 2019-2021 годов.

"Был утвержден впервые в истории план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной", - на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

После одобрения СНБО этот документ должен подписать президент страны.

"План обороны Украины" позволит сполна использовать потенциал госаппарата и органов местного самоуправления для поддержки и обеспечения действий сил обороны при выполнении ими задач "в конкретном месте в конкретное время".

Флагманом обороны Украины от вооруженной агрессии остаются Вооруженные Силы.

"Мы взяли на себя инициативу: впервые доктринально оформляется концентрация скоординированных усилий всего государственного аппарата, гражданского общества и сил безопасности и обороны в единую силу с отпора агрессии разного масштаба и географического направления на принципах "всеобъемлющей обороны", - заявил глава министерства обороны Андрей Таран.

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В сентябре 2021 Министерство обороны подало на рассмотрение Кабинета Министров проект "Плана обороны государства". Этот документ разрабатывался совместно со всеми ведомствами сектора безопасности и обороны страны, и учитывает существующие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности Украины.