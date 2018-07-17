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вторник, 17 июля 2018 11:05

Уставший от свидетелей суд над Януковичем отказал Кравчуку

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Уставший от свидетелей суд над Януковичем отказал Кравчуку
Леониду Кравчуку отказали в допросе по делу Януковича. Фото: УНІАН

Оболонский районный суд Киева отказал в допросе первого президента Леонида Кравчука по делу о государственной измене экс-президента беглого Виктора Януковича.

Об этом пишет Depo.ua

"Суд, посовещавшись на месте, со всем уважением к Кравчуку Леониду Макаровичу, решил: то, что он может сообщить, не касается данного уголовного производства, а является его общими выводами о ситуации в Украине и его выводами по общению с Виктором Януковичем во время встреч и обсуждения тех или иных вопросов. Поэтому суд отказывает в допросе", - заявил судья.

В то же время адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что Кравчук согласился прийти в суд и дать показания, сообщает "Укрінформ"

"Кравчук во время встречи в пятницу выразил свое согласие прийти в суд и дать показания по известным ему обстоятельствам 2014 года, в частности в феврале. Просим предоставить повестку для обеспечения допроса Кравчука в данном заседании", - сказал Сердюк.

По словам адвоката, Кравчук владеет информацией о наличии "плана уничтожения Януковича".

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В течение рассмотрения дела о государственной измене Виктора Януковича его адвокаты не смогли обеспечить присутствие на заседании суда ни Януковича, ни свидетелей (экс-премьера Николая Азарова, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-главы СБУ Александра Якименко).

В конце июня суд допрашивал прежнюю помощницу Януковича Анну Герман.

Оболонский районный суд Киева официально вызывал Януковича в качестве обвиняемого на заседание в мае 2017-го. С тех пор допросил многих свидетелей среди топ-чиновников, в частности президента Петра Порошенко.

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