Успешную Украину могут создать только сами украинцы - Николаенко

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
1 Просмотров: 576
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1629
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 216
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4995
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5634
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1494
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6210
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10305
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4860
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 945
Фото
Все фото
5
9
3
4
3
Жена нардепа продемонстрировала на Ибице подтянутую фигуру
Жена нардепа продемонстрировала на Ибице подтянутую фигуру
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Ляшко в трусах бегал под дождем
Ляшко в трусах бегал под дождем
Еще одна нардеп пошла под венец
Еще одна нардеп пошла под венец
Видео
Все видео
Луценко показал, куда идут конфискованные у Януковича деньги
Луценко показал, куда идут конфискованные у Януковича деньги
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко
"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1431
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2934
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 639
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4914
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1098
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 522
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 13:00

Успешную Украину могут создать только сами украинцы - Николаенко

  Комментировать
Успешную Украину могут создать только сами украинцы - Николаенко
Мы, украинцы, должны понимать, что делать с нашей страны успешную - только в наших же собственных интересах - председатель политической партии "Основа" Андрей Николаенко. Фото: Партия "Осов"

Украинцы должны понять, что добра и благополучия Украине извне мало кто желает. Ведь мнение о том, что, "рука Москвы" - это плохо, вовсе не означает, что условная "рука Европы" или "рука Америки" - это однозначно хорошо. С таким заявлением в эфире одной из политических программ выступил глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко.

"Мы, украинцы, должны понимать, что делать из нашей страны успешную - только в наших же собственных интересах. Никто не задумывается, чем, к примеру, вырубка леса в интересах Европы лучше, чем вырубка леса в интересах России. Да ничем не лучше! И влияние Запада, особенно скрытое, со стороны международных финансовых групп, нужно исследовать. Именно об этом - законопроект авторства одного из лидеров нашей партии Сергея Таруты, призванный упорядочить возможности политического влияния иностранных игроков на Украину. Документ создан с тем, чтобы мы, украинцы, понимали, кто и зачем лоббирует те или иные инициативы в Украине. Когда в этом лоббировании через разные общественные организации присутствует большая доля внешнего финансирования, они должны быть подотчетными", - пояснил Николаенко.

В качестве успешного примера борьбы с внешним лоббированием политик привел Венгрию, руководство которой ограничивает деятельность в стране структур, связанных с финансистом Джорджем Соросом.

Зачастую основным предметом меркантильных интересов внешних игроков являются земельные вопросы, а также нефтегазодобывающая отрасль, поясняет Николаенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Практика политической торговли министерскими должностями вредит качественной работе правительства - Николаенко

"Мы как партия, конечно, за рынок земли в Украине. Но важно понимать, как его корректно запустить, чтобы не превратить процесс в аналог ваучерной приватизации 90-х. Второй момент - это нефтегазовая система. Рынок нужен. Но сейчас под видом приватизации или корпоратизации предприятий нефтегазовой отрасли кто-то хочет получить контроль над отраслью нефтегазодобычи. Мы понимаем, что нужно брать лучший опыт, когда достаточно сильные в экономическом плане страны дали бой сильным структурам мирового масштаба", - добавил политик.

Украинской власти следует расширять географию партнеров для кооперации, считает Николаенко.

"Украине нечего бояться - на рынках России и Европы мир не заканчивается. Наша страна - с большими внутренним рынком и отложенным спросом. Огромные рынки и капиталы сегодня сосредоточены в странах Азии, Ближнего Востока. Их игроки ищут возможности инвестировать в том числе и в Украину. И важно, чтобы украинская власть понимала масштабы географии надежных партнеров, понимала, где искать надежных союзников, у которых нет скрытого интереса к нашим землям и у которых исторически нет проблем с нашей страной", - подытожил глава "Основы".

Украине нужен профессиональный и технократический правительство, а не политизированный распределение министерских портфелей между партиями и группами влияния. Об этом во время пресс-конференции в Кропивницкому рассказал председатель партии "Основа" Андрей Николаенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Успешную Украину могут создать только сами украинцы - Николаенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 52142
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 38560
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 17 Просмотров: 25745
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 25167
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 23265
Больше всего комментируют
17
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
4
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
3
В России военный корабль врезался в опору моста
Голосов: 18481
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua