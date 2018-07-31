Успешную Украину могут создать только сами украинцы - Николаенко

Мы, украинцы, должны понимать, что делать с нашей страны успешную - только в наших же собственных интересах - председатель политической партии "Основа" Андрей Николаенко. Фото: Партия "Осов"

Украинцы должны понять, что добра и благополучия Украине извне мало кто желает. Ведь мнение о том, что, "рука Москвы" - это плохо, вовсе не означает, что условная "рука Европы" или "рука Америки" - это однозначно хорошо. С таким заявлением в эфире одной из политических программ выступил глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко.

"Мы, украинцы, должны понимать, что делать из нашей страны успешную - только в наших же собственных интересах. Никто не задумывается, чем, к примеру, вырубка леса в интересах Европы лучше, чем вырубка леса в интересах России. Да ничем не лучше! И влияние Запада, особенно скрытое, со стороны международных финансовых групп, нужно исследовать. Именно об этом - законопроект авторства одного из лидеров нашей партии Сергея Таруты, призванный упорядочить возможности политического влияния иностранных игроков на Украину. Документ создан с тем, чтобы мы, украинцы, понимали, кто и зачем лоббирует те или иные инициативы в Украине. Когда в этом лоббировании через разные общественные организации присутствует большая доля внешнего финансирования, они должны быть подотчетными", - пояснил Николаенко.

В качестве успешного примера борьбы с внешним лоббированием политик привел Венгрию, руководство которой ограничивает деятельность в стране структур, связанных с финансистом Джорджем Соросом.

Зачастую основным предметом меркантильных интересов внешних игроков являются земельные вопросы, а также нефтегазодобывающая отрасль, поясняет Николаенко.

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"Мы как партия, конечно, за рынок земли в Украине. Но важно понимать, как его корректно запустить, чтобы не превратить процесс в аналог ваучерной приватизации 90-х. Второй момент - это нефтегазовая система. Рынок нужен. Но сейчас под видом приватизации или корпоратизации предприятий нефтегазовой отрасли кто-то хочет получить контроль над отраслью нефтегазодобычи. Мы понимаем, что нужно брать лучший опыт, когда достаточно сильные в экономическом плане страны дали бой сильным структурам мирового масштаба", - добавил политик.

Украинской власти следует расширять географию партнеров для кооперации, считает Николаенко.

"Украине нечего бояться - на рынках России и Европы мир не заканчивается. Наша страна - с большими внутренним рынком и отложенным спросом. Огромные рынки и капиталы сегодня сосредоточены в странах Азии, Ближнего Востока. Их игроки ищут возможности инвестировать в том числе и в Украину. И важно, чтобы украинская власть понимала масштабы географии надежных партнеров, понимала, где искать надежных союзников, у которых нет скрытого интереса к нашим землям и у которых исторически нет проблем с нашей страной", - подытожил глава "Основы".

Украине нужен профессиональный и технократический правительство, а не политизированный распределение министерских портфелей между партиями и группами влияния. Об этом во время пресс-конференции в Кропивницкому рассказал председатель партии "Основа" Андрей Николаенко.