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понедельник, 02 декабря 2019 15:06

Усилиями Геруса Украина разворачивается к России - европейские СМИ

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Усилиями Геруса Украина разворачивается к России - европейские СМИ
Издание l'Européenne de Bruxelles: "Нардеп Андрей Герус разворачивает Украину в противоположную от европейского выбора сторону". Фото: Delo.ua

Депутат президентской партии "Слуга народа" Андрей Герус разворачивает Украину в противоположную от европейского выбора сторону.

Об этом пишет l'Européenne de Bruxelles.

Издание отмечает, что ряд действий главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса предпринимается не в интересах Украины. В частности, пролоббированное им возобновление импорта российской электроэнергии демонстрирует западным партнерам Украины, что Киев налаживает экономическое сотрудничество с Россией, что, в свою очередь, вызывает у них вопрос, а нужно ли продолжать действие введенных против агрессора санкций.

"Мы видим шаги других украинских политиков, например, депутата президентской партии "Слуга народа" Андрея Геруса, которого СМИ заметили в лояльности Коломойскому. И эти шаги выглядят так, что помощь предназначена не Зеленскому, а Путину. Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пытается оказать Путину отличную услугу, демонстрируя Европе экономическое сотрудничество с Россией, что вызывает сомнения относительно того, должны ли продолжаться санкции, если Украина и Россия больше не являются врагами и имеют взаимовыгодный бизнес. Речь идет о массовом импорте электроэнергии из Российской Федерации (4,5 млн. КВтч в день в октябре и 12 млн. КВтч в ноябре), что стало возможным после принятия украинским парламентом законопроекта № 1084 и поправки, предложенной этим депутатом", - отмечает издание.

Автор материала обращает внимание, что из-за растущего импорта российской электроэнергии Украина уже вынуждена останавливать собственные генерирующие предприятия (в том числе государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго"), что угрожает энергетической безопасности страны. Кроме того, импорт ставит под угрозу срыва план по интеграции украинской энергосистемы с европейской в 2023 году, что предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

"Как президент Владимир Зеленский относится к этому? На словах он заявляет, что определение внешней политики государства является его прерогативой. "Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и о векторе Украины", - сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста относительно "поворота к России". Но на практике, он не мешает депутату свой партии действовать в интересах России. Очевидно, президент Зеленский стал заложником игры Геруса и, главное бизнесмена, который стоит за ним", - полагает издание.

По мнению автора материала, Владимир Зеленский рискует потерять исторический шанс для Украины стать частью Европы, если он согласится заигрывать с Россией в интересах бизнесменов, которые получают выгоду от импорта электроэнергии из России.

"Зеленский говорит, что он принимает решения самостоятельно, но на практике он не противостоит попыткам снова развернуть Украину к России", - подчеркивает автор.

Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил - он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволил восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли, а также угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

Обозреватель
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02
декабря

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