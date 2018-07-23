Усиливаем военную мощь: Порошенко показал новое оружие

В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПВ-16.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Высокомощное оружие, которое Государственный концерн "Укроборонпром" производит для ВСУ", - написал глава государства.

Уже в ближайшее время огнемет поставят в армию, что значительно усилит военную мощь украинских подразделений.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.

Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.