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Усиление запроса на профессионализм и существенный рост поддержки "Батькивщины" Тимошенко - опрос "Рейтинга"

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Усиление запроса на профессионализм и существенный рост поддержки &quot;Батькивщины&quot; Тимошенко - опрос &quot;Рейтинга&quot;
Социологическая группа "Рейтинг": "Батькивщина" - единственная партия, которая за последние месяцы нарастила рейтинги. Фото: УНН

"Батькивщина" Юлии Тимошенко оказалась единственной партией, которая за последние месяцы значительно нарастила рейтинги, все остальные ведущие политические силы - сохраняют или даже теряют позиции. Также социологи фиксируют, что все большее количество людей хочет видеть у руля государства специалистов, которые будут честно работать на благо Украины.

Об этом свидетельствуют результаты обнародованного сегодня опроса 2000 респондентов, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 16 по 20 декабря.

По данным исследования, в настоящее время высочайшее доверие имеют четыре партии. Президентскую "Слугу народа" готовы поддержать - 21.1% от всех, кто определился и придет на участки, за ОПЗЖ готовы проголосовать 17.3%, 15.2% симпатизируют Европейской солидарности, 10.9% - "Батькивщине". Показательно, что за последние месяцы только команда экс-премьера существенно увеличила поддержку людей - почти на треть.

Также опрос показал увеличение запроса на профессионализм: 63% опрошенных считают главной причиной экономического кризиса некомпетентность власти. 71% респондентов убеждены, что страна движется в неправильном направлении, а деятельностью президента недовольны уже 65% людей.

Напомним, "Батькивщина" Юлии Тимошенко стала одной из победителей по количеству депутатов на местных выборах. На общегосударственном уровне она уступила лишь "Слуге народа" и стала лучшей среди вневластных сил. Эксперты считают, что украинцы видят команду "Батькивщины" альтернативой нынешней власти.

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