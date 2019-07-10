Ющенко обратился к украинцам

Третий президент Виктор Ющенко говорит о политическом подтексте дела "Межигорья", в которой он фигурирует.
Об этом он написал в обращении к украинцам в Facebook.
Ющенко напомнил, что 9 июля Печерский районный суд города Киева отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры об аресте его имущества.
Ареста имущество Ющенко просило управление специальных расследований во главе с Сергеем Горбатюком.
"По версии Горбатюка, который не скрывает желания стать генпрокурором при новой власти, якобы именно Ющенко еще до Оранжевой революции "вступил в сговор" с Януковичем, чтобы перевести резиденцию "Межигір'я" из Госуправления делами в сферу ответственности Кабинета министров. Мол, это помогло Януковичу потом "прихватизировать" этот объект. Вот только непонятно, почему под руководством того же Горбатюка "развалилось" столько дел в отношении представителей режима Януковича (в том числе и о реальных "прихватизаторах" Межигорья).
Был в деле политический подтекст? Очевидно.
Общество видит и оценивает, как постепенно снята ответственность практически по всем фигурантам громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийств на Майдане.
Именно поэтому и приходится изыскивать новые громкие дела и имитировать бурную деятельность", - заявил третий президент.
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Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство о служебной халатности при передаче в управление арестованной резиденции "Межигорье".
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