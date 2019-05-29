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среда, 29 мая 2019 15:09

Бюро расследований открыло уголовное дело о "Межигорье"

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Бюро расследований открыло уголовное дело о &quot;Межигорье&quot;
БДР открыло уголовное производство по передаче в управление Межигорье. Фото: smile-tour.com.ua

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство о служебной халатности при передаче в управление арестованной резиденции "Межигорье".

Такую информацию обнародовало Агентство по розыску и менеджмента активов, которое проводит конкурс на управление.

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16 мая АРМА получила от следствия письмо с требованием предоставить информацию о принятии арестованного имущества "Межигорье". А именно его оценки, инвентаризации, определения пути управления, проведение конкурса на управляющего и другую касательную информацию.

Свое требование обосновали досудебным расследованием, которое проводится с 24 апреля по признакам служебной халатности.

"Отбор осуществляется уже почти год. Сейчас идет пятая попытка избрать нового управляющего движимостью, недвижимым имуществом и корпоративными правами ООО "Танталит" формального владельца "Межигорье", - говорят в АРМА.

При этом ведомство отмечает, что полностью соблюдает законодательство при проведении конкурса на управляющего резиденцией.

Парламент под руководством спикера Владимира Литвина передал резиденции с баланса ГУД для обслуживания парламента и дальше Виктору Януковичу. По словам экс-президента Виктора Ющенко, раньше там собиралась жить Юлия Тимошенко.

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