Ющенко обманули. В окружении экспрезидента объяснили его появление в пропагандистском фильме

 
Ексклюзивы
1/5
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 648
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3366
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 765
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5427
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2853
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3231
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10359
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1710
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 6030
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
4
14
3
3
7
Диктант национального единства объединил чиновников: фото из Кабмина
Диктант национального единства объединил чиновников: фото из Кабмина
В Киеве прощались с экс-нардепом Звягильским. Пришли Ахметов, Кличко и Бойко
В Киеве прощались с экс-нардепом Звягильским. Пришли Ахметов, Кличко и Бойко
Зеленского посадили за руль поезда
Зеленского посадили за руль поезда
Зеленскому доложили, что количество больных растет, но госпитализация стабилизировалась
Зеленскому доложили, что количество больных растет, но госпитализация стабилизировалась
Седина Зеленского всколыхнула сети
Седина Зеленского всколыхнула сети
Видео
Все видео
Нардеп Шахов скрыл имущества более чем на 15 млн грн - НАПК
Нардеп Шахов скрыл имущества более чем на 15 млн грн - НАПК
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Председатель партии Зеленского уходит в отставку
Председатель партии Зеленского уходит в отставку
"Несколько часов до комы" - Ясько о состоянии здоровья Саакашвили
"Несколько часов до комы" - Ясько о состоянии здоровья Саакашвили
Интервью
1/5
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1233
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9144
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 981
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1152
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6993
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 270
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
вторник, 09 ноября 2021 23:08

Ющенко обманули. В окружении экспрезидента объяснили его появление в пропагандистском фильме

  Комментировать
Ющенко обманули. В окружении экспрезидента объяснили его появление в пропагандистском фильме
Ющенко засветился в пропагандистском фильме на Russia Today. Фото: УНИ АН

Появившееся на российском пропагандистском канале Russia Today интервью третьего президента Украины Виктора Ющенко — результат прямого обмана со стороны "журналистов".

"Они получили интервью с Ющенко путем обмана", - сказал собеседник BBC News Украина, близкий к экспрезиденту. Сам Ющенко комментировать эту ситуацию отказался.

Разговор с Виктором Ющенко вышел в рамках документального фильма "Украина – вечное настоящее". Авторы фильма не сообщили о том, кто действительно причастен к созданию фильма и где он будет демонстрироваться. А также сказали неправду об участниках фильма.

Официальный запрос на интервью пришел от американской компании, рассказал собеседник. В этом письме подробно описано, каким будет фильм, назывались участники. После выхода фильма стало ясно, что в запросе были названы не все герои фильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today

В то же время, назывались как будущие собеседники экспрезиденты Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Однако в фильме их интервью нет, поскольку Леонид Кравчук к тому времени уже был на лечении, а Леонид Кучма, видимо, отказался.

"Это дело журналистов — рассказывать, что такое фейки и как подло выглядят подобные ситуации и поведение тех, кто так поступил. А не президента", — сказал близкий Виктору Ющенко собеседник, объясняя, почему третий президент воздерживается от комментариев по этому поводу.

Фильм "Украина – вечное настоящее" (Ukraine – The Everlasting Present) снимался по случаю 30-летия Независимости. 1 ноября он появился на канале документальных фильмов RT.

Кроме Ющенко интервью давали бывшие руководители правительства Юрий Ехануров и Валерий Пустовойтенко и экспредседатель Верховной Рады Александр Мороз.

Там также "засветились" член Совета от пророссийской ОПЗЖ, бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, одиозный политик Анатолий Шарий, бывший министр времен Виктора Януковича и экс-депутат парламента Виктор Суслов, депутат парламента Андрей Деркач, которого США признали российским агентом.

Наибольшее возмущение в Украине вызвало появление в фильме экспрезидента Ющенко, который занимает принципиальную антироссийскую позицию и во время президентства имел очень напряженные отношения с Кремлем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ющенко обманули. В окружении экспрезидента объяснили его появление в пропагандистском фильме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
ноября

Конец войне: в Нагорном Карабахе перестали стрелять

Королю подарили самый большой в мире бриллиант

Самое читаемое
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 4 Просмотров: 54842
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 11296
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену Просмотров: 9720
Украина должна заплатить €100 тыс. и вернуть скифское золото - Тарута
Украина должна заплатить €100 тыс. и вернуть скифское золото - Тарута Просмотров: 8001
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым Просмотров: 7830
Политика
Семья председателя Нацбанка 93% счетов держит за границей
Семья председателя Нацбанка 93% счетов держит за границей 1 Просмотров: 765
Суд оштрафовал адвокатов Труханова
Суд оштрафовал адвокатов Труханова Просмотров: 216
Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала"
Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала" Просмотров: 567
Нельзя забирать у общин бюджеты развития – Палатный
Нельзя забирать у общин бюджеты развития – Палатный Просмотров: 63
Кличко рассказал, как во время Майдана чуть не подрался с Януковичем
Кличко рассказал, как во время Майдана чуть не подрался с Януковичем Просмотров: 1395
Больше всего комментируют
7
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
6
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
4
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
4
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Президент Зеленский не будет писать радиодиктант
Голосов: 9028
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть