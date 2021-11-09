Ющенко обманули. В окружении экспрезидента объяснили его появление в пропагандистском фильме

Ющенко засветился в пропагандистском фильме на Russia Today. Фото: УНИ АН

Появившееся на российском пропагандистском канале Russia Today интервью третьего президента Украины Виктора Ющенко — результат прямого обмана со стороны "журналистов".

"Они получили интервью с Ющенко путем обмана", - сказал собеседник BBC News Украина, близкий к экспрезиденту. Сам Ющенко комментировать эту ситуацию отказался.

Разговор с Виктором Ющенко вышел в рамках документального фильма "Украина – вечное настоящее". Авторы фильма не сообщили о том, кто действительно причастен к созданию фильма и где он будет демонстрироваться. А также сказали неправду об участниках фильма.

Официальный запрос на интервью пришел от американской компании, рассказал собеседник. В этом письме подробно описано, каким будет фильм, назывались участники. После выхода фильма стало ясно, что в запросе были названы не все герои фильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today

В то же время, назывались как будущие собеседники экспрезиденты Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Однако в фильме их интервью нет, поскольку Леонид Кравчук к тому времени уже был на лечении, а Леонид Кучма, видимо, отказался.

"Это дело журналистов — рассказывать, что такое фейки и как подло выглядят подобные ситуации и поведение тех, кто так поступил. А не президента", — сказал близкий Виктору Ющенко собеседник, объясняя, почему третий президент воздерживается от комментариев по этому поводу.

Фильм "Украина – вечное настоящее" (Ukraine – The Everlasting Present) снимался по случаю 30-летия Независимости. 1 ноября он появился на канале документальных фильмов RT. Кроме Ющенко интервью давали бывшие руководители правительства Юрий Ехануров и Валерий Пустовойтенко и экспредседатель Верховной Рады Александр Мороз. Там также "засветились" член Совета от пророссийской ОПЗЖ, бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, одиозный политик Анатолий Шарий, бывший министр времен Виктора Януковича и экс-депутат парламента Виктор Суслов, депутат парламента Андрей Деркач, которого США признали российским агентом. Наибольшее возмущение в Украине вызвало появление в фильме экспрезидента Ющенко, который занимает принципиальную антироссийскую позицию и во время президентства имел очень напряженные отношения с Кремлем.