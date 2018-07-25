Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню

Виктор Ющенко призывает украинцев не порочить народную песню в переработке коммунистов. Фото: УНІАН

Песня "Їхали козаки" на самом деле называется "Їхали хозари". Однако коммунисты переделали текст так, что казаки подаются в ней злодеями.

Об этом в Facebook написал третий президент Виктор Ющенко.

"Где в Украине не поют? Мы не найдем такого места. И у поющего нашего народа особая тема - казачество, известное своей смелостью, мужеством, рыцарскими добродетелями.

Но песни о казаках, как и само казачество, уничтожались коммунистическим режимом особенно тщательно. Чтобы и духу казацкого на нашей земле не осталось.

Наш народ веками шлифовал каждый акцент, каждую рифму, составляя песни. А здесь с первого же куплета просматривает неумение как техническое, так и смысловое. Далее же казаки в песне показаны не рыцарями, а злодеями, что обращаются с несчастной девушкой, как татары-людоловы", - говорится в заметке.

"Призываю всех артистов и режиссеров, продюсеров и директоров клубных учреждений, патриотов и простых украинцев: не тешьте наших врагов переработанной народной песней, выбросьте этот отвратительный текст на свалку и переучите песню с аутентичного варианта, который является поучительным для наших потомков", - обратился Ющенко .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ющенко: главная реформа - победа над Путиным

В 2016 году в Украине заработал закон о квотах на украинские песни и язык на радио. С ноября 2017 года минимальная квота на долю украиноязычных песен в эфире радиостанций увеличилась до 30% в сутки.