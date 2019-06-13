Ющенко написал заявление на "регионала", который звал Путина в Украину

Виктор Ющенко обратился в Генпрокуратуру.

Третий президент Виктор Ющенко пожаловался в Генеральную прокуратуру на конфликт интересов со стороны следователя, который ведет дело о его сговоре с Виктором Януковичем.

"Сообщая мне о подозрении, следователь Смитюх Александр Федорович не сообщил своего руководителя Сергея Горбатюка о реальном конфликте интересов стоимостью почти 1 млн долларов", - написал Ющенко.

Ющенко заявил, что следователь является племинниом "регионала" Григория Смитюха, который во времена Леонида Кучмы был заместителем руководителя Государственного управления делами.

Ему был выдан ордер на квартиру в Киеве на улице Институтской стоимостью $940 тыс.

Бывший глава государства напомнил, что при его президентстве квартирное решение отменили. Далее был ряд судебных дел.

"Наличие родственных отношений между Григорием и Александром Смитюхами, спорных правоотношений, возникших по указанным судебным спорам по квартире, свидетельствуют об конфликте интересов по уголовному производству относительно Виктора Ющенко", - заявил третий президент.

Ющенко обратился с соответствующим заявлением к генеральному прокурору Юрию Луценко.

В декабре 2013-го на антимайдане Григорий Смитюх звал президента России Владимира Путина и просил "о помощи".

<p> </p> <div class="back-block"> <p>Межигорье вывели из государственной собственности во времена <a href="/ru/articles/politics/_delo-mezhigorya-uschenko-podozrevayut-v-sgovore-s-anukovichem/907300" target="_blank">президентства </a>Виктора Ющенко.</p> <p>Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, сообщил народный депутат Сергей Лещенко.</p> </div>

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Межигорье вывели из государственной собственности во времена президентства Виктора Ющенко. Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, сообщил народный депутат Сергей Лещенко.