Ющенко написал заявление на "регионала", который звал Путина в Украину

Третий президент Виктор Ющенко пожаловался в Генеральную прокуратуру на конфликт интересов со стороны следователя, который ведет дело о его сговоре с Виктором Януковичем.
"Сообщая мне о подозрении, следователь Смитюх Александр Федорович не сообщил своего руководителя Сергея Горбатюка о реальном конфликте интересов стоимостью почти 1 млн долларов", - написал Ющенко.
Ющенко заявил, что следователь является племинниом "регионала" Григория Смитюха, который во времена Леонида Кучмы был заместителем руководителя Государственного управления делами.
Ему был выдан ордер на квартиру в Киеве на улице Институтской стоимостью $940 тыс.
Бывший глава государства напомнил, что при его президентстве квартирное решение отменили. Далее был ряд судебных дел.
"Наличие родственных отношений между Григорием и Александром Смитюхами, спорных правоотношений, возникших по указанным судебным спорам по квартире, свидетельствуют об конфликте интересов по уголовному производству относительно Виктора Ющенко", - заявил третий президент.
Ющенко обратился с соответствующим заявлением к генеральному прокурору Юрию Луценко.
В декабре 2013-го на антимайдане Григорий Смитюх звал президента России Владимира Путина и просил "о помощи".
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Межигорье вывели из государственной собственности во времена президентства Виктора Ющенко.
Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, сообщил народный депутат Сергей Лещенко.
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