Дело Межигорья: Ющенко подозревают в сговоре с Януковичем

Ющенко сообщили о подозрении. Фото: Delo.ua

Межигорье вывели из государственной собственности во времена президентства Виктора Ющенко.

Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

"Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007-м. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье в сферу компетенции Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия "Надра Украины", а оно вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межгорье персональный рай", - написал Лещенко в Telegram-канале.

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Виктору Ющенко прислали подозрение по почте.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган подтвердила информацию изданию theБабель. Подробностей дела она не раскрывает.

Во время своего президентства Виктор Янукович еженедельно организовывал охоту в Сухолучье с участием топовых политиков. Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.