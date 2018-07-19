Ющенко: главная реформа - победа над Путиным

Главная задача - победить Путина, говорит третий президент Виктор Ющенко. Фото: facebook.com/president.ukraine

Главной реформой Украины должна быть победа над Россией.

Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко в Facebook.

"Какой сегодня наш главный вопрос? Ответив на который, как шлюз, можем открыть много других возможностей. Говорят, 26 или 36 реформ, которые надо сделать, - это главное.

Когда называют 30 реформ, у меня складывается впечатление, что мы не понимаем приоритетов.

Есть три реформы, которые надо сделать сегодня.

Первая - как победить путинского оккупанта.

Вторая - как победить путинского оккупанта.

Третья - как победить Путина.

Если мы не даем ответы, как победить нашего врага, мы не даем ответы на любой другой вопрос. Начиная от конституционного порядка и заканчивая инвестициями", - объяснил он.

"У нас украли наше имя, нашу церковь, память. Привезли чужих героев - каких-то щорсов, чапаевых, павликов морозовых, котовских и так далее.

Кто есть национальным героем? Им есть тот, кто посвятил свою жизнь борьбе за независимость родной нации и государства.

Год за годом мы начинаем открывать истинную украинскую страницу. Вспоминать своих дедов - это были наши истинные герои.

И когда я лет 6 назад совершенно сознательно подписывал указ о звании Героя Украины Степану Андреевичу Бандере, знал, что, скорее, две трети нации меня не поймут. Но у меня просто не было времени", - также заявил Ющенко.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.