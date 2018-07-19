Ющенко: главная реформа - победа над Путиным

Главной реформой Украины должна быть победа над Россией.
Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко в Facebook.
"Какой сегодня наш главный вопрос? Ответив на который, как шлюз, можем открыть много других возможностей. Говорят, 26 или 36 реформ, которые надо сделать, - это главное.
Когда называют 30 реформ, у меня складывается впечатление, что мы не понимаем приоритетов.
Есть три реформы, которые надо сделать сегодня.
Первая - как победить путинского оккупанта.
Вторая - как победить путинского оккупанта.
Третья - как победить Путина.
Если мы не даем ответы, как победить нашего врага, мы не даем ответы на любой другой вопрос. Начиная от конституционного порядка и заканчивая инвестициями", - объяснил он.
"У нас украли наше имя, нашу церковь, память. Привезли чужих героев - каких-то щорсов, чапаевых, павликов морозовых, котовских и так далее.
Кто есть национальным героем? Им есть тот, кто посвятил свою жизнь борьбе за независимость родной нации и государства.
Год за годом мы начинаем открывать истинную украинскую страницу. Вспоминать своих дедов - это были наши истинные герои.
И когда я лет 6 назад совершенно сознательно подписывал указ о звании Героя Украины Степану Андреевичу Бандере, знал, что, скорее, две трети нации меня не поймут. Но у меня просто не было времени", - также заявил Ющенко.
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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.
Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.
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