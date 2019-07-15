"Юру Енакиевского" вернули в розыск

Юрия Иванющенко разыскивают с декабря 2014-го.

Бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко, известного как "Юра Енакиевский", вернули в базу разыскиваемых лиц.

Об этом сказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, пишет "Українська правда".

"Перед выходными Национальная полиция получила от Генеральной прокуратуры письмо и копию постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства в отношении подозреваемых, в том числе относительно Иванющенко.

Учитывая требования законодательства, розыск Иванющенко восстановлен, соответствующие сведения внесены в розыскной учет. О результатах проинформированы ГПУ", - сообщил чиновник.

Иванющенко снова числится в розыске Национальной полиции. Датой его исчезновения указанно 15 декабря 2014 года.

Среди статей, инкриминируемых Иванющенко, указанные присвоение имущества в особо крупных размерах или организованной группой, вымогательство чужого имущества, связанное с насилием или такое, что нанесло ущерб в крупных размерах.

В реестре также указано, что экс-депутата подозревают по ст. "террористический акт, приведший к гибели человека". Ранее вместо этой статьи была "использование заведомо поддельного документа".

Мера пресечения к бывшему "регионалу" не применялся. Ранее следствие имело разрешение суда на его задержание.

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В начале июня прокуратура Одесской области уже закрывала дело против Юрия Иванющенко, которое касалась возможного завладение средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерства рынка "7 километр".