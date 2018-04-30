Юрий Гримчак: У Украины есть три плана деоккупации Донбасса

Гримчак рассказал о плане деоккупации Донбасса. Фото: Радио Свобода

Украинская власть рассматривает три сценария военных операций, которые могут быть реализованы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после переформатирования АТО в Операцию объединенных сил.

"Что касается военной операции, то рассматривается три сценария, которые могут быть на территории ОРДЛО. Первый сценарий - это чисто военная операция. Несмотря на все внешние условия отдается команда", - рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в интервью "Общественному радио".

По словам заместителя министра "другие два плана хорватские". Он вспомнил, как когда-то в Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербская Краина была освобождена военным путем, то есть путем операции хорватской армии, но в то же время, сербская армия не вмешивалась в этот военный конфликт и осталась в казармах, не пойдя навстречу хорватской армии.

Другой вариант, который был применен в Восточной Славонии, мы сегодня рассматриваем как основной. Это введение миротворческой миссии, которой предшествует вывод иностранных войск (там нет других иностранных войск, кроме российских), вывод российских наемников. Также предстоит разоружения боевиков, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины, - отметил Грымчак.

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Напомним, 30 апреля 2018 президент Петр Порошенко заявил, что в Украине официально завершилась Антитеррористическая операция в Донецкой и Луганской областях, которая началась 13 апреля 2014. Следовательно, на смену АТО официально пришла Операция Объединенных сил.