Юрчишин объяснил, почему Венедиктову не уволят

Генерального прокурора Ирину Венедиктову не уволят.
Об этом в интервью НВ сказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.
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"Отставки не будет. Венедиктова и ее роль в защите "своих" для Офиса президента вполне удовлетворяет ее работодателей. Незаконная передача дела заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову в СБУ тому пример. Офису президента нужен на 150 процентов "свой прокурор", который будет защищать своих и пытаться давить на чужих. Ну, хотя бы первое. И Венедиктова вполне с этим справляется", - заявил он.
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что не причастна к решению о передаче дела заместителя главы ОП Олега Татарова в СБУ. Она взяла отвод из-за спора о замене группы прокуроров, а потому процессуальные полномочия в деле перешли к ее заместителю Алексею Симоненко.
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