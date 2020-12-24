Юрчишин объяснил, почему Венедиктову не уволят

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 405
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
10 Просмотров: 16317
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 810
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2574
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2178
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
17
5
16
5
3
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
&quot;Да назначьте уже Януковича премьером&quot; - к Зеленскому пришли с пикетом
"Да назначьте уже Януковича премьером" - к Зеленскому пришли с пикетом
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
Видео
Все видео
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Лерос обнародовал очередную порцию компромата на Ермака
Лерос обнародовал очередную порцию компромата на Ермака
Журналисты обнародовали "пленки Тупицкого" - председатель КСУ вляпался в судейскую коррупцию
Журналисты обнародовали "пленки Тупицкого" - председатель КСУ вляпался в судейскую коррупцию
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
10 Просмотров: 16317
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 270
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1296
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1944
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 декабря 2020
Просмотров: 90
Камера схову
У нашому роду було немало людей легких і веселих. Були й другі, серйозні. Вони казали про перших: "І як ото воно так примудряється — що б не ...
четверг, 24 декабря 2020 18:42

Юрчишин объяснил, почему Венедиктову не уволят

  Комментировать
Юрчишин объяснил, почему Венедиктову не уволят
Юрчишин заявил, что Венедиктова полезна для ОП. Фото: Facebook/Ирина Венедиктова

Генерального прокурора Ирину Венедиктову не уволят.

Об этом в интервью НВ сказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВАКС отложил избрание меры пресечения Татарову

"Отставки не будет. Венедиктова и ее роль в защите "своих" для Офиса президента вполне удовлетворяет ее работодателей. Незаконная передача дела заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову в СБУ тому пример. Офису президента нужен на 150 процентов "свой прокурор", который будет защищать своих и пытаться давить на чужих. Ну, хотя бы первое. И Венедиктова вполне с этим справляется", - заявил он.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что не причастна к решению о передаче дела заместителя главы ОП Олега Татарова в СБУ. Она взяла отвод из-за спора о замене группы прокуроров, а потому процессуальные полномочия в деле перешли к ее заместителю Алексею Симоненко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Юрчишин объяснил, почему Венедиктову не уволят». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Первые образовательные реформы: ввели восьмилетнее образование в школах

На съезде советов в Харькове говорили о противостоянии с Киевом

Начался ввод войск в Афганистан

Премьер получил всю полноту власти

Языковед провел в лагерях 31 год

Проходит 83 года со дня рождения Вячеслава Черновола

Ветераны создали организацию для расправы с неугодными

Самое читаемое
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 11484
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 11097
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 9369
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
17
 3 Просмотров: 8010
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
8
 3 Просмотров: 7254
Политика
Зеленская рассказала, как ее муж изменился за время президентства
Зеленская рассказала, как ее муж изменился за время президентства Просмотров: 81
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
 Просмотров: 198
В нардепов будут помощники без высшего образования
В нардепов будут помощники без высшего образования Просмотров: 126
В Раду внесли альтернативный законопроект о заключении за ложь в декларациях
В Раду внесли альтернативный законопроект о заключении за ложь в декларациях Просмотров: 99
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит 1 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
16
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
3
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
3
Зеленский продолжил особый статус Донбасса
2
Венедиктова передала дело Татарова в СБУ
Голосов: 18647
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть