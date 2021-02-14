Умер посол Украины

Причину смерти не уточняют. Фото: Facebook.

Посол Украины в Китае Сергей Камышев умер на 65 году жизни. Он занимал должность с 2019 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Причину смерти он не уточнил.

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Сергей Камышев был действующим послом Украины в Китае с 2019 года. Тогда президент Владимир Зеленский заменил на этом посту Олега Демина. Камышев занимал этот же пост в 2004-2009 годах. Длительное время работал на различных должностях при Министерстве иностранных дел, куда пришел в 1994 году. Среди них пост первого секретаря и советника посла Украины в Египте. Также был временным поверенным в Сирии и Ливане, где также возглавлял дипломатическую миссию.Во время первого срока работы послом Украины в Китае также представлял интересы страны в соседних Монголии и Северной Корее.