Азаров сообщил о смерти бывшего вице-премьера Украины/ Фото: Facebook

Умер бывший вице-премьер Украины и экс-начальник Луганского облсовета Виктор Тихонов. Об этом сообщил Николай Азаров в субботу, 29 августа.

"Виктор Николаевич Тихонов - политик, глава Луганского облсовета, народный депутат Верховной Рады Украины, вице-премьер Украины умер в возрасте 71 года", - написал Азаров на своей странице в Facebook.

Однако он не указал никакой информации о причинах смерти.

Впрочем СМИ распространяют информацию, что Тихонов умер в Симферополе якобы от воспаления легких.

Виктор Тихонов с 1995 по 1998 был первым заместителем главы Луганской ОГА, а с 1998 по 2006 - главой Луганского облсовета.

Тихонов был нардепом V-VII созывов, до лета 2014 года входил в фракцию "Партии Регионов".

В 2010 году получил пост вице-премьер-министра Украины в правительстве Николая Азарова.

В 2011-2012 годах являлся послом Украины в Беларуси.