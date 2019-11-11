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понедельник, 11 ноября 2019 07:53

Улыбался и махал: нардеп Тищенко вновь стал звездой интернета

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Улыбался и махал: нардеп Тищенко вновь стал звездой интернета
Нардеп Николай Тищенко странно отреагировал на вопрос журналистов о переписке с Джокером. Фото - НВ

Народный депутат от фракции Слуги народа Николай Тищенко избежал вопроса о том, является ли настоящим опубликованное в СМИ якобы его переписка с пранкером Джокером.

Тищенко поставили 3 вопроса: подтверждает ли он подлинность переписки, вызывали ли его в НАБУ, говорил с ним президент Владимир Зеленский, передает НВ.

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Однако нардеп сначала просто молчал и улыбался, а потом начал говорить о роли журналистов.

"Я принципиально не пойду и буду слушать ваши вопросы. Хочу с журналистами поговорить. Я люблю всех журналистов. И хочу, чтобы вы знали: журналисты - важнейшая профессия для нас, политиков. Важнейшее позиция журналистов - отстаивать мнение народа. Народ требует изменений, поэтому команда Слуги народа взялась за изменение страны", - сказал он.

В начале ноября в СМИ была опубликована якобы переписка пранкера Джокера с украинскими народными депутатами, в частности с Тищенко. Пранкер общался от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки. Тищенко якобы говорил о недовольстве ситуацией во фракции Слуги народа ("предатель на предателе") и сетовал на то, что политическая карьера и скандалы в СМИ "убивают его имя". Подлинность переписок "слуг народа" должны определить правоохранители.

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