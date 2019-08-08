Улянувміністри: устроили флешмоб для Супрун

Украинцы запустили флешмоб, чтобы оставить Супрун в новом правительстве. Фото: Униан

Украинцы запустили в соцсетях флешмоб, чтобы оставить и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в новом правительстве.

Лидеры мнений, руководители общественных организаций, благотворительных фондов и обычные граждане постят совместные фото, перечисляют достижения министра, объясняют, почему хотят видеть ее в новом правительстве. Ставят гештеги #УлянувМіністри и #селфізУ, -пишет Эспрессо.

Народ настаивает "не искать новые лица" на должность, а назначить министром здравоохранения в новом правительстве именно Супрун.

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Михаил Радуцкий, основатель сети клиник "Борис", заявил, что не будет министром здравоохранения. Свое потенциальное назначение на эту должность он назвал самой большой ошибкой команды Владимира Зеленского. Радуцкий хочет работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Он считает, что, прежде всего, нужно, чтобы Верховная Рада приняла 65 законопроектов за 6 месяцев. К 1 сентября Радуцкий хочет представить аудит медицинской реформы, которую планируют продолжить реализовывать.