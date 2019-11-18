"Юлечка, спасибо, сам справлюсь" - Луценко рассказал о Тимошенко и Джулиани

"Я не пользуюсь партийными активистами", - Луценко. ФОТО: Liga.net

Осенью 2017 политик Юлия Тимошенко предлагала экс-генпрокурору Юрию Луценко способствовать его встрече с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

Об этом Луценко заявил в интервью "Украинской правде".

"Ко мне как-то пришла Юлия Тимошенко, которая встречалась с Джулиани, и, помимо прочего, он ее спросил, не знает ли она, какая ситуация вокруг компании" Burisma "в Украине. Юлия Владимировна, конечно, сказала:" Да тут у меня знакомый генпрокурор, я все организую". Затем она пришла ко мне и говорит:" Если ты хочешь, то можно людям помочь. Если что, то мой человек там в Вашингтоне тебе поможет ".

По словам Луценко, он от предложения отказался: "Я говорю:"Юлечка, спасибо, я как-то сам справлюсь, я - генеральный прокурор, я не пользуюсь партийными активистами".

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Он, указывает, познакомился с Джулиани на конференции, организованной украинским олигархом Виктором Пинчуком.

"Было интересно, потому что Джулиани, кроме того, что является знаменитым мэром Нью-Йорка, также был федеральным прокурором. Поэтому у нас получилась интересная дискуссия. Когда я получил от него это приглашение, я подумал:" Why not? "Почему нет? Можно пообщаться с человеком, который может посоветовать мне, что делать дальше, как продвинуть и активизировать дело о семь миллиардов (речь идет о деньгах преступной организации президента беглого Виктора Януковича, выведенных в США - Gazeta.ua).

О Луценке и Рудольфе Джулиани говорят в контексте процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. 26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.