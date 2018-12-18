"Укртатнафта" должна вкладывать средства в технологии - Жеваго

Народный депутат Константин Жеваго: "Кредиторы не будут предоставлять средства предприятию с рисками. Они должны быть уверены, что продукция, которую выпускает компания - на 100 процентов соответствует качеству мировых стандартов". Фото: LIGA.net

Без соблюдения всех экологических норм невозможно привлекать в предприятие средства западных банков.

Об этом на пресс-конференции в Кременчуге на Полтавщине заявил народный депутат Украины Константин Жеваго, отвечая на вопрос, сможет ли Белановский горно-обогатительный комбинат работать рядом с прудом-испарителем Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. И не приведет ли это к экологической катастрофе.

По словам народного депутата, западные партнеры доверяют заключениям министерств и ведомствам Украины, но делают и свои анализы и отчеты. В том числе по экологическому воздействию.

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"Все их анализы должны совпадать с нашими. Иначе проект могут считать рискованным. Что означает: он не вернет вложения в течение 10-15 лет. Банки потеряют средства. Поэтому кредиторы не будут предоставлять деньги предприятию с рисками. Они должны быть уверены, что продукция, которую выпускает компания - на 100 процентов соответствует качеству мировых стандартов", - заявил Константин Жеваго.

Также отметил, что в мире существуют технологические решения, как выбросы переделывать на прибыльную продукцию.

"В США и Европе уже нет таких прудов-испарителей, как у "Укртатнафты" в Кременчуге. Это вопрос и к местным властям, и к НПЗ. Они должны в это вкладывать средства. А общество - должно требовать, чтобы производство было безопасным", - уверен Константин Жеваго.

Народный депутат Украины Константин Жеваго, который контролирует горнодобывающую компанию Ferrexpo, заявил, что начало строительства электрометаллургического комбината "Ворскла Сталь" вблизи Кременчуга перенесено на 10 лет. Причина такого решения – экономическая нецелесообразность.