Укроборонпром ликвидируют. Рада приняла закон

Укпроборонпром реформируют. Фото: РБК

Верховная Рада окончательно ликвидировала госконцерн "Укроборонпром".

Таким образом госконцерн превратят в акционерное общество. Народные депутаты 256 голосами приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3822.

В рамках трансформации создадут два крупных холдинга "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в шесть субхолдингов; и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

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Укроборонпром создали в 2010 году, при режиме Виктора Януковича. Зеленский дал поручение, чтобы Укроборонпром в том виде, который создавался еще Саламатин - бывшим министром обороны при режиме Януковича, который подозревается в государственной измене, - прекратил свое существование и была введена корпоративная культура управления.