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пятница, 15 мая 2020 10:42

"Укравтодор" может возглавить председатель Запорожской ОГА Туринок

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Глава Запорожской областной госадминистрации Виталий Туринок может возглавить Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Об этом сообщают "Українські новини".

По данным издания, соответствующее предложение поступило губернатору из Офиса президента.

"Виталий Туринок думает над данным предложением, но большая вероятность того, что он согласится", - написало издание.

  Главой "Укравтодора" вместо Александра Кубракова станет глава Запорожской ОГА Виталий Туринок
Главой "Укравтодора" вместо Александра Кубракова станет глава Запорожской ОГА Виталий Туринок

"Также известно, что есть несколько кандидатур на должность губернатора Запорожской область, но наибольшие шансы — у Виталия Боговина. Отметим, в 2019 году активно обсуждалась вероятность назначения Виталия Боговина на должность главы Запорожской ОГА, но тогда назначили Виталия Туринка", - добавили журналисты.

Согласно официальной биографии, Виталий Туринок до назначения в Запорожскую ОГА работал с 2003 года на "Ривненском домостроительном комбинате" главой набсовета и главой правления этого предприятия, затем менеджером по региональному развитию. По данным системы YouControl, предприятие на 67,23% принадлежит его жене Галине Туринок. До этого губернатор работал на различных предприятиях в Запорожье.

  Главой "Укравтодора" вместо Александра Кубракова станет глава Запорожской ОГА Виталий Туринок
Главой "Укравтодора" вместо Александра Кубракова станет глава Запорожской ОГА Виталий Туринок

В Запорожской области сегодня реализуется один из ключевых проектов программы Владимира Зеленского "Большое строительство" - возведение нового моста через Днепр в г. Запорожье. Кроме того, через территорию региона проходит значительная часть магистрали Запорожье-Мариуполь, которую одной из первых отремонтировал "Укравтодор" после избрания Зеленского на должность главы государства.

Ранее СМИ сообщали, что у действующего главы "Укравтодора" в мае 2020 года заканчивается испытательный срок и встанет вопрос о продлении контракта. Предполагалось, что на эту позицию может быть назначен глава Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский, который в конце марта стал советником премьер-министра Дениса Шмыгаля. В этот же период правительство внесло изменения в порядок назначения главы агентства и его замов. Теперь Кабмин самостоятельно может назначать главу автодора, а заместителей премьер вообще может определять единолично.

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