Украину посетит премьер-министр Швеции

Стефан Лёвен встретится с Зеленским. Фото: AZERTAC

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен 4 декабря посетит Украину с официальным визитом.

Пезидент Владимир Зеленский встречался с ним на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе шведского посольства в Украине.

Глава правительства Швеции встретится с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, представителями украинского гражданского общества и выпускниками поддерживаемой королевством Киевской школы экономики.

Он проведет вторую за несколько месяцев встречу с Зеленским.

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Главными темами визита станут российская агрессия против Украины и аннексия Крыма, реформы в Украине, торговля между странами и отношения между ЕС и Украиной в целом.

В связи с визитом возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на некоторых улицах в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском, Шевченковском районов, и на Бориспольском шоссе.

Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украине перенесено на 2020 год. "В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии в Киев, однако из-за текущих процессов в Украине, по просьбе украинской стороны, визит перенесен на 2020 год", - сообщила администрация грузинского президента.