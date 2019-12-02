Украину посетит премьер-министр Швеции

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 16542
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 4959
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 351
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2935
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1215
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1125
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1026
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1080
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11448
Фото
Все фото
10
3
4
3
5
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Видео
Все видео
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Экс-глава АП и соратник кума Путина Райнин имеет госохрану
Экс-глава АП и соратник кума Путина Райнин имеет госохрану
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1854
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 4959
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6723
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3051
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2349
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 162
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
понедельник, 02 декабря 2019 19:54

Украину посетит премьер-министр Швеции

  Комментировать
Украину посетит премьер-министр Швеции
Стефан Лёвен встретится с Зеленским. Фото: AZERTAC

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен 4 декабря посетит Украину с официальным визитом.

Пезидент Владимир Зеленский встречался с ним на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе шведского посольства в Украине.

Глава правительства Швеции встретится с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, представителями украинского гражданского общества и выпускниками поддерживаемой королевством Киевской школы экономики.

Он проведет вторую за несколько месяцев встречу с Зеленским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Станицу Луганскую приедет руководитель ОБСЕ

Главными темами визита станут российская агрессия против Украины и аннексия Крыма, реформы в Украине, торговля между странами и отношения между ЕС и Украиной в целом.

В связи с визитом возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на некоторых улицах в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском, Шевченковском районов, и на Бориспольском шоссе.

Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украине перенесено на 2020 год. "В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии в Киев, однако из-за текущих процессов в Украине, по просьбе украинской стороны, визит перенесен на 2020 год", - сообщила администрация грузинского президента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украину посетит премьер-министр Швеции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Состоялся первый киносеанс в Украине

Военный присвоил часть государственной казны

Впервые провели уникальную операцию на сердце

Создали Генеральную прокуратуру

Канада и Польша сделали заявления по Украине

Самое читаемое
Инсталяции Спенсера Туника: &quot;это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека&quot;
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
26
 2 Просмотров: 90704
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 56161
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
15
 Просмотров: 26172
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
4
 Просмотров: 13914
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 9162
Политика
"Будем следить!" Юнкер обратился к Порошенко относительно свободы слова в Украине
"Будем следить!" Юнкер обратился к Порошенко относительно свободы слова в Украине Просмотров: 306
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло 2 Просмотров: 1332
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
 4 Просмотров: 711
Зеленский прокомментировал двойное гражданство Абромавичуса
Зеленский прокомментировал двойное гражданство Абромавичуса 1 Просмотров: 459
"Евросолидарнисть" требует рассмотреть во вторник проект заявления о получении ПДЧ в НАТО
"Евросолидарнисть" требует рассмотреть во вторник проект заявления о получении ПДЧ в НАТО Просмотров: 108
Больше всего комментируют
4
В Госдуме пригрозили Украине "отделением нескольких областей"
4
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
3
"Превратили СНБО на посмешище с клоунами" - экс-заместитель секретаря Совбеза
2
"Скоро расколется" - политолог о партии "Слуга народа"
2
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
Голосов: 13918
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua