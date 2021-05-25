Украинскому политзаключенному не дают лекарств в колонии РФ. У него отнимает ноги

За месяц пребывания Марченко в колонии в Краснодаре его так и не осмотрел врач. Фото: facebook.com/ekaterina.marchenko.566

Украинского политзаключенного в России Александра Марченко лишают необходимых лекарств и отправляют в ШИЗО. Состояние его здоровья существенно ухудшилось, без таблеток отказывают ноги.

Из-за онкологического заболевания украинцу удалили щитовидную железу. Он должен регулярно принимать гормональные препараты, сообщает российская адвокатская группа "Команда 29". Родственники передают их в колонию, но администрация исправительного учреждения РФ лекарства не передает.

"Наш подзащитный Марченко болел раком, ему необходимы лекарства. Но надзиратели не только не отдают ему таблетки – его наказывают за плохое состояние изолятором", – говорится в сообщении.

За время пребывания Марченко в колонии в Краснодаре его так и не осмотрел врач. Осмотр обещают провести в конце июня.

Адвокаты и жена Марченко Екатерина просят писать украинцу письма.

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Марченко схватили боевики в оккупированном Донецке в 2018 году. Российские силовики обвинили его в перемещении продукции военного назначения и шпионаже. В 2019-го международная правозащитная организация "Мемориал" признала украинца политзаключенным. В ноябре 2020 года Марченко приговорили в России к 10 годам тюрьмы.