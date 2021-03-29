Украинское оружие больше не будут поставлять оккупантам

Украина прекратила поставки оружия в Россию. Фото: 1news.com.ua

29 марта 2014 года госконцерн "Укроборонпром" окончательно прекратил поставки оружия и военной техники в Российскую Федерацию.

"Вопрос, на который следует обязательно ответить - военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией. Уже сегодня по понятным причинам в Россию не поставляются оружие и военная техника. К моменту деэскалации конфликта наши отношения останутся в замороженном состоянии. Да, мы понесем экономические потери, но разве разумно вооружать армию противника?" - говорит генеральный директор концерна Юрий Терещенко.

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По словам Терещенко отношения с РФ, в том числе в сфере экономического и военно-технического сотрудничества, заслуживают рассмотрения и принятия решения на высшем государственном уровне, в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Накануне прекращения поставок оружия 13 марта разразился скандал. Выяснилось, что новый глава Укроборонпрома Валентина Дрозд, несмотря на нескрываемую агрессию со стороны РФ, продолжила поставлять России военное оборудование.

14 марта Александр Турчинов уволил Валентину Дрозд, которая проработала в должности всего неделю, и назначил на ее место нардепа от партии УДАР Сергея Аверченко. Через неделю, 21 марта, народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Юрий Сиротюк обратился к Аверченко с призывом немедленно прекратить поставки в Россию оружия и техники и просмотреть все военные контракты с РФ.

О реакции на это обращение не сообщалось, однако уже 24 марта госконцерн возглавил бывший заместитель главы Укрспецэкспорта Юрий Терещенко. В свою очередь, Аверченко перевели на должность руководителя Государственного управления делами.

Украина подала на Россию в Европейский суд по правам человека за убийства критиков Кремля. Этот иск уже 9-й, который Украина подала против России. Еще 4 на рассмотрении. Этот судебный орган принадлежит Совету Европы, членами которой являются Украина и Россия. Киев возбудил дело против Москвы, потому что обвиняет ее в целенаправленных покушениях на критиков Кремля.