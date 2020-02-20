Украинский политзаключенный Стогний вернулся в Киев

Стогний вернулся в Киев. Фото: Сегодня

В Киев 19 февраля вернулся украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть незаконно задержала в ноябре 2016 года, а впоследствии осудила по сфабрикованному "делу диссидентов".

Вскоре Алексей Стогний пройдет необходимое медицинское обследование и получит необходимую помощь, сообщила украинская омбудсменка Людмила Денисова.

"Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья. Срочно приму соответствующие меры по проведению высококвалифицированного медицинского обследования и оказания необходимой врачебной помощи Алексею", – говорится в сообщении.

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Напомним, в оккупированном Россией Крыму так называемый "суд" арестовал еще двух человек, которые якобы готовили диверсии на объектах инфраструктуры полуострова. Впоследствии Алексею Стогнию "суд" огласил приговор в виде 3,5 года лишения свободы.