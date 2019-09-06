Украинский парламентаризм умер - главное в журнале "Країна"

- Прогноз политологов, предрекавших, что Владимир Зеленский будет слабым президентом - не сбылся, - считает политолог Валентин Бушанский. - Ни недостаток опыта, ни отсутствие даже минимальных представлений о функционировании государственно-политической машины, ни даже несостоятельность президента четко артикулировать свои политические взгляды не помешали ему получить всю полноту власти в стране. Победу в президентских выборах успешно конвертировали в победу в парламентских, а с 29 августа - и в контроль над всеми институтами исполнительной власти. Поэтому, теперь, перефразируя выражение с не такого уж далекого прошлого, можно сказать: все будет Зе!

На время наступления новой эпохи можно забыть и о традиционном клише политического языка в Украине - парламентско-президентская республика. Вполне конституционным способом Зе-команда получила монопартийное большинство в парламенте и правительство, главная черта которого - готовность выполнять указания президента - причем, кажется, любые.

29 августа показало и еще один факт - смерть украинского парламентаризма. Верховная Рада девятого созыва сразу продемонстрировала свою суть - механизм для бездумного выплевывания законов и постановлений, "бешеный принтер". Словосочетание взято в кавычки, потому что заимствовано из российского дискурса. Именно к такому сравнению прибегают российские публицисты, характеризуя Государственную Думу, где нет места для дискуссий, где есть единодушие и единогласие, а еще раболепие перед президентскими стопами.

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