Украинских военных отправят в Косово

Зеленский подписал указ о направлении украинских военных в Косово. Фото: glavcom.ua

Украинских военных отправят в Сербию для участия в миссии ООН по делам временной администрации в Косово.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Его опубликовали на сайте главы государства.

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"Направить в Республику Сербия для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до 2 человек", - говорится в документе.

Решение принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны и в соответствии с ЗУ "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

Министерство обороны надеется, что на саммите НАТО 2021 решат предоставить Украине план действий по членству в Альянсе. Украинский партнерство с НАТО особенно важно для противодействия агрессивной политике России, которая является вызовом для международного мира и безопасности, об этом на пресс конференции сообщил министр обороны Андрей Таран.