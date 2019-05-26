Украинские суды разрешили арестовать 15 российских военных

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
2 Просмотров: 1980
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3348
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2763
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3213
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5517
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16464
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 603
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2808
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5940
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1791
Фото
Все фото
3
13
5
9
14
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует &quot;новое&quot; в украинской политике
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует "новое" в украинской политике
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Видео
Все видео
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский ответил относительно переговоров с Россией
Зеленский ответил относительно переговоров с Россией
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 360
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 5229
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2808
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 612
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1332
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
25 мая 2019
Просмотров: 531
Стара звичка
"По-перше – корупцію викорінити. Олігархів посадити за ґрати. По-друге – дороги зробити. Сором, особливо – на Львівщині. І ...
воскресенье, 26 мая 2019 04:44

Украинские суды разрешили арестовать 15 российских военных

  Комментировать
Украинские суды разрешили арестовать 15 российских военных
В суде позволили арестовать 15 российских военных. Фото: ТСН

Суд разрешил задержать 15 военных РФ в рамках уголовного дела о захвате Россией 24 украинских моряков возле Керченского пролива.

В деле сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девятерых офицеров и двух рядовых российских военнослужащих, сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Матиос отметил, что материалы расследования СБУ и военной прокуратуры инцидента в Керченском проливе стали основой украинского иска в Международный трибунал ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угроза со стороны РФ: НАТО изменит военную стратегию

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские суды разрешили арестовать 15 российских военных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ну что же вы так гадите друг друга&quot; - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
 8 Просмотров: 29439
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 4 Просмотров: 25578
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд 1 Просмотров: 16389
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
21
 Просмотров: 15282
Выпускники надели оригинальную форму на последний звонок - фото
Выпускники надели оригинальную форму на последний звонок - фото
3
 2 Просмотров: 14283
Политика
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых 1 Просмотров: 603
России хочет от США разрешения на свободу действий в Украине - The Hill
России хочет от США разрешения на свободу действий в Украине - The Hill Просмотров: 207
Порошенко вызовут на допрос по делу о коррупции в "Центрэнерго"
Порошенко вызовут на допрос по делу о коррупции в "Центрэнерго" Просмотров: 216
Политзаключенный Бекиров заявил, что умирает
Политзаключенный Бекиров заявил, что умирает Просмотров: 90
Зеленский 2 июля полетит в Канаду
Зеленский 2 июля полетит в Канаду Просмотров: 45
Больше всего комментируют
20
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому
14
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
9
У Зеленского просят Порошенко звание Героя Украины
8
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
6
"Прошедшие выборы представляют угрозу для Украины" - Николай Княжицкий
Голосов: 3186
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua