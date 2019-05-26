Украинские суды разрешили арестовать 15 российских военных

В суде позволили арестовать 15 российских военных. Фото: ТСН

Суд разрешил задержать 15 военных РФ в рамках уголовного дела о захвате Россией 24 украинских моряков возле Керченского пролива.

В деле сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девятерых офицеров и двух рядовых российских военнослужащих, сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Матиос отметил, что материалы расследования СБУ и военной прокуратуры инцидента в Керченском проливе стали основой украинского иска в Международный трибунал ООН.

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25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.