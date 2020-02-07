Украинские спортсмены должны выступать в России - Бородянский

Надо различать выступления спортсменов и выступления артистов, - Бородянский. Фото: mediananny.com

Чтобы эффективно бороться за медали в мире, украинские спортсмены должны выступать в том числе и на территории государства-агрессора.

Считает министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Надо различать выступления спортсменов за рубежом, и Российской Федерации, и выступления артистов", - сказал Бородянский.

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По словам министра, у спортсменов нет выбора, выступать или не выступать.

"У них есть выбор, получать баллы или не получать. Если спортсмен не выступает за рубежом, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает его возможности бороться за медали", - пояснил он.

И добавил, что это вопрос не только Украины и РФ, а международный вопрос, касающийся всех кейсов связанных с конфликтами между государствами.

"Для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора", - подчеркнул Бородянский.

"В этом году запланировано 5 Гран-при. Мы планируем участвовать в каждом, соревнования в Москве идут первыми. Мы приняли решение участвовать на турнире в России", - заявила вице-президенткой Федерации художественной гимнастики Украины и тренерка национальной сборной Ирина Дерюгина.